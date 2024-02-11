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Экономика 11 февраля 2024 08:00

В 2023 году в Татарстане стало почти в два раза меньше безработных

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В 2023 году в Татарстане стало почти в два раза меньше безработных
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На конец четвертого квартала 2023 года в Татарстане числилось 4830 человек, имеющих статус безработного. Это на 41,3% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные доклада о социально-экономическом положении РТ от Татарстанстата.

Если сравнивать с июлем-августом 2023-го, то показатель стал ниже на 8,1%.

В целом же число незанятных жителей, состоявших на учете в службах занятости РТ, составило 5730 человек — на 42% меньше, чем в конце 2022 года.

В начале этого года Президент России Владимир Путин заявил об очередном обновлении исторического минимума по безработице в стране.

#безработные
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