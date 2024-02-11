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В 2023 году в Татарстане стало почти в два раза меньше безработных
На конец четвертого квартала 2023 года в Татарстане числилось 4830 человек, имеющих статус безработного. Это на 41,3% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные доклада о социально-экономическом положении РТ от Татарстанстата.
Если сравнивать с июлем-августом 2023-го, то показатель стал ниже на 8,1%.
В целом же число незанятных жителей, состоявших на учете в службах занятости РТ, составило 5730 человек — на 42% меньше, чем в конце 2022 года.
В начале этого года Президент России Владимир Путин заявил об очередном обновлении исторического минимума по безработице в стране.
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