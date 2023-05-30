В 2023 году в Татарстане дисквалифицировали 6 арбитражных управляющих

В Татарстане в этом году было дисквалифицировано шесть арбитражных управляющих. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

При этом в 46 случаях ведомство ограничилось составлением протоколов о привлечении к административной ответственности. В целом по состоянию на 1 мая 2023 года в адрес республиканского Росреестра поступило 198 жалоб на действия «арбитражников».

Такие данные были приведены на всероссийском форуме арбитражных управляющих «Стратегия развития — 2023», прошедшем в Татарстане. Росреестр является тем государственным органом, который обеспечивает контроль в делах о банкротстве. По сведениям Арбитражного суда РТ, на начало этого года в стадии банкротства находились 668 организаций и около 5,6 тыс. граждан.

Начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по РТ Гулия Елесина отметила, что «зачастую у арбитражных управляющих, осуществляющих „массовое“ банкротство граждан и активно рекламирующих свои услуги, не хватает ни времени, ни сил, чтобы как минимум проконтролировать своих многочисленных помощников».

Как следствие, «профессиональный путь таких арбитражных управляющих весьма недолог и заканчивается многочисленными дисквалификациями».

«И хорошо, если их деятельность не повлекла убытков, с которыми в настоящий момент столкнулось большинство саморегулируемых организаций», — подчеркнула она. По словам Елесиной, почти половина арбитражных управляющих, в отношении которых были вынесены частные определения, уже даже не являются членами саморегулируемых организаций.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговом совещании в Арбитражном суде РТ в феврале этого года говорил, что институт банкротства не должен становиться лазейкой для недобросовестных должников. «У нас есть претензии к арбитражным управляющим», — в связи с этим заметил руководитель республики.