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Минниханов: Банкротство не должно становиться лазейкой для недобросовестных должников
Институт банкротства не должен становиться лазейкой для недобросовестных должников, сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговом совещании в Арбитражном суде РТ.
«У нас есть претензии к арбитражным управляющим», – заметил руководитель республики.
Говоря о банкротстве граждан, Минниханов подчеркнул, что в этих случаях также «необходимо внимательно смотреть, чтобы не было злоупотреблений».
Как сообщалось ранее, в Татарстане растет число заявлений о банкротстве граждан. В 2022 году их количество выросло по сравнению с 2021 годом в 1,5 раза – до 8,6 тыс.
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