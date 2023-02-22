Минниханов: Банкротство не должно становиться лазейкой для недобросовестных должников

Институт банкротства не должен становиться лазейкой для недобросовестных должников, сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговом совещании в Арбитражном суде РТ.

«У нас есть претензии к арбитражным управляющим», – заметил руководитель республики.

Говоря о банкротстве граждан, Минниханов подчеркнул, что в этих случаях также «необходимо внимательно смотреть, чтобы не было злоупотреблений».

Как сообщалось ранее, в Татарстане растет число заявлений о банкротстве граждан. В 2022 году их количество выросло по сравнению с 2021 годом в 1,5 раза – до 8,6 тыс.