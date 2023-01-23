В 2023 году в Нижнекамском районе появятся два новых модульных ФАПа

В этом году в Нижнекамском районе Татарстана откроются два современных модульных фельдшерско-акушерских пункта — в селах Нижние Челны и Кулмакса. Необходимые для их строительства средства выделены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Появление новых социальных объектов на деловом понедельнике анонсировал глава муниципального образования Рамиль Муллин.

На днях в селе Верхняя Уратьма состоялось торжественное открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. На протяжении 40 лет медицинское учреждение располагалось в здании почты, что было очень неудобно, отметил глава района.

«Получился очень красивый, удобный и комфортный объект, соответствующий всем требованиям. В нем есть прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема населения, смотровая, помещения для хранения лекарственных средств и дезинфицирующих растворов, санитарная комната. Реализация еще двух новых медицинских объектов позволит улучшить состояние здравоохранения в сельской местности», — сообщил руководитель района.

Докладчик напомнил, что при поддержке руководства республики и лично Президента РТ Рустама Минниханова в Татарстане действует программа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи населению, за десять лет реализации которой построено 606 новых ФАПов. В 2022 году в регионе построено 23 фельдшерско-акушерских пункта, один центр врача общей практики и одно патологоанатомическое отделение.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамском районе РТ открыли новое здание исполкома.