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Строительство
23 января 2023  08:31
Эльза Кузнецова

В Нижнекамском районе РТ открыли новое здание исполкома

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В Нижнекамском районе РТ открыли новое здание исполкома

В селе Нижняя Уратьма Нижнекамского района Татарстана состоялось открытие нового здания исполнительного комитета при участии председателя Совета муниципальных образований РТ Экзама Губайдуллина. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава муниципального образования Рамиль Муллин.

Спикер отметил, что это первый объект в Нижнекамском районе, построенный по программе «Строительство зданий исполнительных комитетов муниципальных образований». 

«Это одна из президентских программ. На строительство было выделено более 7 млн рублей. Еще часть средств на оснащение поступила из муниципального бюджета. Исполком стал большой точкой для сельского поселения. Это комфортное, большое, светлое здание для приема жителей», — сообщил Муллин.

Соответствующая программа действует с 2016 года. За этот период в Татарстане было построено 65 зданий исполкомов поселений, еще в 235 зданиях проведен капитальный ремонт. 

В Нижнекамском районе построено одно здание исполкома, в пяти зданиях проведен капитальный ремонт (это Сосновское, Макаровское, Афанасовское, Майскогорское и Сухаревское сельские поселения).

Сегодня в селе Нижняя Уратьма приведены в порядок все социальные объекты. Капитально отремонтирована школа, сельский клуб, построена мечеть, возведен мемориальный комплекс, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, в Чеченской и Афганской войнах и спецоперации на Украине.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский район
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