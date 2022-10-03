В 2023 году в Нижнекамске капитально отремонтируют две школы и пять пищеблоков

В будущем году в Нижнекамске ожидается капитальный ремонт двух школ в рамках федеральной программы — это школы №7 и №21, а также ремонт пищеблоков в пяти школах. Об этом сообщил на деловом понедельнике начальник Управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин.

«Также очень надеемся на поддержку республики в проведении ремонта здания гимназии №2. На данный момент выполняются проектно-изыскательские работы по ремонту педагогического колледжа», — добавил спикер.

Гарифуллин отметил, что ремонт, материально-техническое оснащение — это всё важно, но основными действующими лицами остаются ученики и учителя. В этом году в первый класс пришли 3 895 учеников, это чуть больше прошлого года. Всего в Нижнекамском районе обучаются 33 377 учеников в 61 школе. Кроме того, 197 учеников получают образование в семейной форме.

Во вторую смену обучаются 1 620 учеников, что составляет 4,85 % от общего количества школьников (в прошлом году было 7,34%). С 1 сентября 2022 года все ученики 1-х и 5-х классов обучаются по обновленным ФГОС начального и основного общего образования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске в шести школах назначены новые директора.