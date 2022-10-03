В Нижнекамске в шести школах назначены новые директора

В Нижнекамском районе произошли изменения в руководящем составе школ. В шести учреждениях назначены молодые руководители. Об этом на деловом понедельнике доложил начальник Управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин.

Так, директором школы №11 стал Сергей Михайленко, школы №31 — Олег Щербаков, лицей «Адымнар» возглавил Артур Галиахметов, лицей №24 — Ильяс Валиуллин, школу №2 — Елена Кречетова, школу №1 — Марсель Юнусов.

Кроме того, в этом году в педагогическом колледже открылась группа для подготовки учителей по полилингвальному направлению.

Всего в школах и учреждениях дополнительного образования Нижнекамского района работают 2 348 педагогов, из них 1 845 — учителя. В этом учебном году ряды педагогов пополнили 83 молодых специалиста, в прошлом году — 74. В Нижнекамском районе молодым специалистам оказывается единовременная материальная поддержка в размере 10 тыс. рублей.

«Выражаем благодарность компании „Татнефть“, которая предоставила лицею №38 квартиры в наем для проживания приглашенных нуждающихся учителей. Укомплектованность кадрами составляет 98,1%», — отметил глава Управления образования НМР.

Вакансии закрываются за счет перераспределения часов между имеющимися учителями, привлечения студентов старших курсов, преподавателей ссузов, педагогов, вышедших на пенсию. На сегодняшний день потребность составляет 55 человек. Очень большая нагрузка у учителей математики, физики, русского языка, учителя начальных классов работают в две смены.