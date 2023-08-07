Всех ветеранов боевых действий в Казани до конца года обеспечат жильем

До конца этого года в Казани должны завершить обеспечение жильем ветеранов боевых действий и горожан с инвалидностью по общим заболеваниям. Об этом на деловом понедельнике заявил начальник Управления жилищной политики города Ренат Шамсутдинов.

«С 2006 года 333 ветерана боевых действий и 802 казанца с ограниченными возможностями здоровья обеспечены жильем за счет субсидий», — уточнил Шамсутдинов.

По его словам, за последнее полугодие субсидию почти в 97 млн рублей выделили 42-м гражданам из этой категории. «Из них 37 уже приобрели жилье, а пять горожан определяются с выбором жилого помещения», — отметил начальник Управления жилищной политики.

Государственными субсидиями для решения жилищных вопросов могут воспользоваться также ветераны Великой Отечественной войны и их семьи. На сегодняшний день все обратившиеся уже обеспечены жильем, очередность не наблюдается.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что двум участникам спецоперации из Казани помогут купить жилье по соципотеке.