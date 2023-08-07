Двум участникам спецоперации из Казани помогут купить жилье по соципотеке

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Начиная с этого года, жилье по программе социальной ипотеки могут приобрести участники спецоперации и члены семей погибших военнослужащих. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.

На ближайшей сессии Казгордумы депутаты рассмотрят вопрос об оказании поддержки в приобретении жилья двум таким семьям. Еще одна семья подала документы на приобретение жилья.

«Это право установлено постановлением исполкома Казани и является одной из многочисленных мер поддержки мобилизованных и членов их семей», — отметил докладчик.

Шамсутдинов напомнил, что за 18 лет действия программы соципотеки более 33 тыс. семей работников бюджетной сферы и предприятий, финансирующих эту программу, приобрели новое благоустроенное жилье.