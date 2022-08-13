В 2023 году в инфекционке Челнов начнется капремонт корпуса особо опасных инфекций

В 2023 году в инфекционной больнице Набережных Челнов ожидается проведение капитального ремонта блока «Г», в том числе корпуса особо опасных инфекций. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Корпус состоит из 37 мельцеровских боксов, приемно-диагностического отделения и инфекционных отделений, расположенных на втором–четвертом этажах.

Сейчас в медицинском учреждении идет ремонт блока «А». Его планируется завершить к концу 2022 года.

На днях строители демонтировали внутренние перегородки, пол, двери технологического, второго и третьего этажей, также проводится демонтаж внутренних инженерных коммуникаций. Параллельно производятся работы по кладке, заливке пола и штукатурке стен.

При капитальном ремонте специалисты проведут отделку внутренних проемов и фасадов, водопровода, канализации и системы лифтов, отопления, вентиляции, электричества и кондиционирования объектов. В больнице будут установлены современные противопожарные системы безопасности, видеонаблюдения, сигнализации и дымоудаления.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил держать этот объект на особом контроле.