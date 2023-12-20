В 2023 году в ДТП на железнодорожных переездах в Татарстане пострадали три человека

В текущем году в Татарстане зарегистрировано 2 ДТП на железнодорожных переездах, в них 3 человека получили травмы, сообщают в республиканской Госавтоинспекции. По данным ведомства, всего в России в границах железнодорожных переездов произошло 143 ДТП, в них 66 человек погибли и 152 получили травмы.

Ранее мы рассказывали, что под Казанью поезд снес застрявшую на рельсах машину. Водитель Kia Rio выехал на железнодорожные пути при закрытом шлагбауме и застрял на путях. В результате приближающийся электропоезд снес застрявший автомобиль. К счастью, трагедии удалось избежать: водитель в салоне автомобиля был один и успел покинуть авто.

Автоинспекторы совместно с железнодорожниками напоминают автомобилистам о необходимости соблюдения правил пересечения переездов. Сотрудники отмечают, что чаще всего водители игнорируют сигналы переездной сигнализации, объезжают опускающийся шлагбаум и не соблюдают требования знака «Стоп» при приближении к переезду.

Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительному соблюдению ПДД.