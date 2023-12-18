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Видео: Под Казанью поезд снес застрявшую на рельсах машину
Авария произошла накануне в 19.55 в казанском поселке Борисково.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 32-летний водитель Kia Rio выехал на железнодорожные пути при закрытом шлагбауме и застрял на путях. В результате приближающийся электропоезд снес застрявший автомобиль.
К счастью, трагедии удалось избежать: водитель в салоне автомобиля был один и успел покинуть авто. Признаков опьянения у водителя не обнаружено.
Возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.
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