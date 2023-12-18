Видео: Под Казанью поезд снес застрявшую на рельсах машину

Авария произошла накануне в 19.55 в казанском поселке Борисково.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 32-летний водитель Kia Rio выехал на железнодорожные пути при закрытом шлагбауме и застрял на путях. В результате приближающийся электропоезд снес застрявший автомобиль.

К счастью, трагедии удалось избежать: водитель в салоне автомобиля был один и успел покинуть авто. Признаков опьянения у водителя не обнаружено.

Возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.