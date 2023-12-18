news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 18 декабря 2023 08:15

Видео: Под Казанью поезд снес застрявшую на рельсах машину

Скопировать ссылку

Авария произошла накануне в 19.55 в казанском поселке Борисково.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 32-летний водитель Kia Rio выехал на железнодорожные пути при закрытом шлагбауме и застрял на путях. В результате приближающийся электропоезд снес застрявший автомобиль.

К счастью, трагедии удалось избежать: водитель в салоне автомобиля был один и успел покинуть авто. Признаков опьянения у водителя не обнаружено.

Возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.

#ДТП #борисково
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100