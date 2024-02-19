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В 2023 году у российских автолюбителей вырос средний срок владения автомобилем
В 2023 году средний срок владения авто в РФ достиг 6,8 года в массовом сегменте (за исключением «Лады»). При этом длительность эксплуатации машины среди автолюбителей выросла, тогда как ранее на протяжении двух лет снижалась, пишет «Коммерсантъ». Для сравнения: в 2022-м средний срок владения составил 6,4 года.
Для авто премиум-класса средний срок владения увеличился до 5,4 года в 2023 года. При том, что по итогам 2022-го составлял 5,2 года.
Отмечается, что до этого срок владения снижался на фоне роста спроса на новые машины после пандемии.
Ранее сообщалось, что рынок новых автомобилей в прошлом году преодолел порог в 1 млн авто вопреки высокой ключевой ставке и ценам. При этом эксперты прогнозируют рост и в этом году. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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