«Торгуйтесь! Вам еще и скидку дадут!»: почему резко выросли продажи легковушек в России

В январе в России продано около 83 тыс. машин с учетом альтернативных каналов поставок

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Продажи выросли в 1,6 раза

В январе в России продано около 83 тыс. машин с учетом альтернативных каналов поставок. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рост продаж в первом месяце 2024 года составил 64% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года.

«На динамику рынка оказала влияние продолжающаяся адаптация к внутренним и внешним факторам. Одним из таких факторов является перенасыщение рынка, обусловленное высоким уровнем складских запасов», – прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

При этом, по данным аналитического агентства Автостат, в январе этого года рост продаж составил 77% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Что касается цены, то, по последним данным Росстата на конец года, стоимость нового автомобиля отечественной марки составляла чуть больше 1,1 млн рублей. А средние цены на импортные авто – свыше 2,3 млн. За год отечественные машины подорожали на 150 тыс. рублей, или на 11%, импортные – почти на 20%, или на 380 тыс. рублей.

Рост продаж объясняется одной причиной – низкой базой в январе 2023 года, когда все было непонятно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рост будет, но не очень большим»

«Такой рост продаж объясняется одной причиной – низкой базой в январе 2023 года, когда все было непонятно. Во-вторых, это скидки, которые предлагают не только китайские, но и российские производители. Но ситуация все равно далека от уровня 2021 года, когда все было получше», – заявил «Татар-информу» Игорь Моржаретто.

По его словам, в этом году если и будет рост, то не очень большим, примерно на 15%. Рынок вырастет до 1,2-1,3 млн машин. «Это неплохой результат, но мы не дотягиваем до уровня в 1,6 млн, который был в доковидные годы», – отмечает эксперт.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также объясняет увеличение количество проданных автомобилей низкой базой прошлого года. «Это же простая математика: если брать январь 2023 года, то очевидно, что будет рост. Причем неважно, насколько большой, ведь в прошлом году мы имели низкую базу – это было дно рынка. Понятно, что в этом году он будет больше», – сказал Кадаков.

Он также отметил, что на эту статистику можно посмотреть под другим углом. Так, если сравнивать с продажами в 2021 году, то будет видно, что в этом году было продано меньше автомобилей.

«Производство и продажи растут, и это хорошо. Но если сравнивать с лучшими временами, то нам еще идти до них довольно долго», – считает эксперт.

Стоимость автомобилей останется на прежнем уровне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цены вниз не пойдут, но можно рассчитывать на скидки

Что касается цен на новые авто, то Кадаков считает, что стоимость автомобилей останется на прежнем уровне. «Цены вниз не пойдут, потому что им не с чего идти вниз», – заявил эксперт.

Однако покупатели все же смогут рассчитывать на некоторые скидки. По словам эксперта, это связано с большим затавариванием автомобилей, которое будет и дальше увеличиваться благодаря раскрученному процессу поставок авто. «А это долгая история, которую быстро не подрежешь», – сказал Кадаков.

Он также добавил, что рассчитывать стоит примерно на 10% скидки от стоимости автомобиля. «Надо приходить в салон и торговаться. Если раньше была ситуация, когда вы звонили в салон и вам говорили, что есть машина за 1,5 млн рублей, а на месте оказывалась за 1,8, то сейчас ситуация обратная: вы приходите, и вам будут еще и скидку давать, чтобы вы ее забрали», – сказал эксперт.

На конец года стоимость нового автомобиля отечественной марки составляла чуть больше 1,1 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

60% – китайцы и 30% – отечественные бренды

По данным «Автостата», в структуре рынка новых автомобилей в России на сегодняшний день 60% занимают китайские автомобили, еще 30% приходится на отечественного производителя. Остальные 10% – Европа, Америка, Корея и Япония.

Самыми популярными по-прежнему остаются автомобили LADA. За прошедший месяц их продали свыше 22 тыс. авто, что на 26% больше, чем в январе прошлого года, согласно данным Автостата.

В пятерку самых покупаемых автомобилей также вошли 4 китайских бренда: Haval, Geely, Chery и Changan. Их продажи по итогам января составили 9,6 тыс., 9 тыс., 8,9 тыс. и 4,9 тыс. автомобилей соответственно.