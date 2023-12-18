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Экономика 18 декабря 2023 07:30

В 2023 году татарстанцы на 60% чаще стали брать ипотеки на новостройки

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В 2023 году татарстанцы на 60% чаще стали брать ипотеки на новостройки
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане замечен резкий рост сделок с использованием механизма ипотеки. С января по ноябрь татарстанцы оформили более 101 тыс. таких кредитов, что на 60% выше показателей такого же периода 2022 года. Об этом сообщает Управление Росреестра по республике.

По 95% из них документы подавались в электронном формате при взаимодействии с банками и регистрировались в течение одного рабочего дня.

«Благодаря программам господдержки в последние три года спрос на первичное жилье растет, что подтверждается данными статистики. В настоящее время активно действуют субсидирование ипотеки на покупку квартиры со ставкой до 8% годовых, семейная ипотека со ставкой до 6%, что позволяет выгоднее приобрести квартиру у застройщика. Семьи с детьми используют для покупки средства материнского капитала. Если такие программы будут и дальше действовать, то высокий спрос на новостройки сохранится», — заметил вице-президент Гильдии риелторов по РТ Руслан Садреев.

За 11 месяцев 2023 года в Татарстане на 40% выросло число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В прошлом году их было 16,8 тыс., а в этом — 23,5 тыс.

В ведомство поступило около 22,3 тыс. заявлений, при этом 90% из них было подано в электронном формате.
В ноябре зарегистрировано 3,2 тыс. ДДУ, что более чем в два раза превышает цифры 2022 года. В сравнении же с октябрем текущего года показатель практически не поменялся.

«В этом году жители Татарстана стали чаще пользоваться онлайн-услугами Росреестра, — сообщила замруководителя регионального управления Лилия Бурганова. — В наше ведомство на регистрацию договоров участия в долевом строительстве поступило в электронном виде более 20 тысяч заявлений, что составляет 90% от общего количества. В прошлом году данный показатель составлял только 77%. Благодаря работе онлайн-сервисов Росреестр улучшает доступность и скорость предоставления государственных услуг».

Напомним, что во время итоговой пресс-конференции Президент России Владимир Путин выступил за продление программы семейной ипотеки.
«Семейная ипотека скоро заканчивается. Она до июля следующего года только действует. Правительство думает над тем, чтобы ее продлить. Оно должно думать исходя из возможностей бюджета, но я считаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки», — сообщил глава государства.
#Ипотека #Управление Росреестра по РТ
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