В 2023 году татарстанцы на 60% чаще стали брать ипотеки на новостройки

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В Татарстане замечен резкий рост сделок с использованием механизма ипотеки. С января по ноябрь татарстанцы оформили более 101 тыс. таких кредитов, что на 60% выше показателей такого же периода 2022 года. Об этом сообщает Управление Росреестра по республике.

По 95% из них документы подавались в электронном формате при взаимодействии с банками и регистрировались в течение одного рабочего дня.

«Благодаря программам господдержки в последние три года спрос на первичное жилье растет, что подтверждается данными статистики. В настоящее время активно действуют субсидирование ипотеки на покупку квартиры со ставкой до 8% годовых, семейная ипотека со ставкой до 6%, что позволяет выгоднее приобрести квартиру у застройщика. Семьи с детьми используют для покупки средства материнского капитала. Если такие программы будут и дальше действовать, то высокий спрос на новостройки сохранится», — заметил вице-президент Гильдии риелторов по РТ Руслан Садреев.

За 11 месяцев 2023 года в Татарстане на 40% выросло число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В прошлом году их было 16,8 тыс., а в этом — 23,5 тыс.

В ведомство поступило около 22,3 тыс. заявлений, при этом 90% из них было подано в электронном формате.

В ноябре зарегистрировано 3,2 тыс. ДДУ, что более чем в два раза превышает цифры 2022 года. В сравнении же с октябрем текущего года показатель практически не поменялся.

«В этом году жители Татарстана стали чаще пользоваться онлайн-услугами Росреестра, — сообщила замруководителя регионального управления Лилия Бурганова. — В наше ведомство на регистрацию договоров участия в долевом строительстве поступило в электронном виде более 20 тысяч заявлений, что составляет 90% от общего количества. В прошлом году данный показатель составлял только 77%. Благодаря работе онлайн-сервисов Росреестр улучшает доступность и скорость предоставления государственных услуг».