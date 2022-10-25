В 2023 году Татарстан направит на выплату универсальных пособий 18,7 млрд рублей

Оформить универсальное пособие в 2023 году татарстанцы смогут дистанционно – на портале госуслуг. Кроме того, при желании жители республики смогут обратиться в МФЦ и в клиентские службы Социального фонда. Срок рассмотрения заявления составит десять рабочих дней, сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Выплата будет назначаться по принципу социального казначейства. После принятия положительного решения в течение пяти рабочих дней денежные средства будут перечислены», – сказал он. По его словам, более 95 % татарстанцев обычно подают заявления дистанционно.

Как сообщили в пресс-службе ОПФР по РТ, выплата универсального пособия будет осуществляться Социальным фондом за счет средств федерального бюджета, а также средств региональных бюджетов. По данным Министерства труда РФ на 2023 год объемы финансирования для Татарстана составят 18,7 млрд рублей, в том числе 11,2 млрд – из федерального бюджета и 7,5 млрд средств – из регионального бюджета. Планируется, что выплатой будет охвачено порядка 152 тыс. человек – это дети до 17 лет и беременные женщины.

Подробнее об универсальном пособиии читайте в материале «Татар-информа».