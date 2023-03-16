На оздоровление Волги в 2023 году Татарстан направит 2,8 млрд рублей

В 2023 году на оздоровление Волги в рамках реализации нацпроекта «Экология» Татарстан направит 2,8 млрд рублей. В числе наиболее крупных мероприятий – реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский.

«В этом году мы продолжим мероприятия, которые были начаты в 2021 и в 2022 годах. Это, в частности, реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани. В этом году на эти цели будет направлено 807,8 млн рублей, в том числе 654 млн – из бюджета России. Этот объект мы реализуем с 2021 года, работы продолжатся до 2024 года», – сказал он.

Другое направление – ликвидация объектов накопленного вреда, представляющих угрозу Волге. Продолжается рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани. В этом году на мероприятия предусмотрено более 1,3 млрд рублей. В 2024 году работы на объекте будут завершены.

Подробнее о реализации нацпроекта «Экология» в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» – «Волга – самый капиталоемкий проект»: главную реку Татарстана оздоровят за 3 млрд рублей

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.