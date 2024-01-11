Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В 2023 году на дорогах Татарстана в ДТП погибли 17 детей
В Татарстане на дорогах в 2023 году погибли 17 детей. Печальную статистику приводят в Госавтоинспекции республики.
«В прошлом году на дорогах Татарстана погибли 17 детей, 12 из которых были пассажирами», – отмечают в ведомстве.
Ранее «Татар-информ» также рассказывал, что в прошлом году в Татарстане зарегистрировано 2 ДТП на железнодорожных переездах, в них 3 человека получили травмы.
В ведомстве призывают всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников