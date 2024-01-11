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Происшествия 11 января 2024 18:15

В 2023 году на дорогах Татарстана в ДТП погибли 17 детей

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В Татарстане на дорогах в 2023 году погибли 17 детей. Печальную статистику приводят в Госавтоинспекции республики.

«В прошлом году на дорогах Татарстана погибли 17 детей, 12 из которых были пассажирами», – отмечают в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» также рассказывал, что в прошлом году в Татарстане зарегистрировано 2 ДТП на железнодорожных переездах, в них 3 человека получили травмы.

В ведомстве призывают всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.

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