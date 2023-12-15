Импорт семян в Россию в 2023 году сократился более чем в два раза

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В этом году ввоз семян в Россию уменьшился более чем в два раза, в том числе благодаря росту внутреннего производства. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут рассказала в интервью ТАСС в студии в Координационном центре Правительства на выставке-форуме «Россия».

«В принципе у нас ситуация со снижением импорта и так идет, — сказала Лут. — Например, в этом году по всем базовым культурам мы уже снизили импорт более чем в 2 раза. Понятно, что ситуация связана с санкциями, но и наше внутреннее производство растет».

Аграрное министерство по итогам 2023-го прогнозирует увеличение доли семян отечественной селекции, а в 2024-м ожидается существенный прогресс в этом вопросе.

В начале ноября первый замминистра сообщала, что министерство до конца 2023 года установит объемы квотирования на ввоз импортных семян. В этом месяце Минсельхоз предложил ввести в срок с 23 января по 31 декабря 2024-го квоты на импорт семян ряда сельхозкультур, в том числе картофель, сахарную свеклу и подсолнечник.