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Видео: Минниханов и Хуснуллин на ВДНХ осмотрели ярмарку сельхозпродукции Татарстана
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин осмотрели ярмарку татарстанской сельскохозяйственной продукции, которая открылась в Москве на ВДНХ, в рамках выставки-форума «Россия».
Напомним, сегодняшний день выставки посвящен Республике Татарстан, которая представлена на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.
Гостей Дня Татарстана приветствовали Раис республики Рустам Минниханов, а также зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
Кроме того, гости мероприятия стали свидетелями настоящей татарской свадьбы, которую сыграли молодожены из Татарстана, специально приехавшие для этого на форум.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.
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