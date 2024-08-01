В 2023 году естественный прирост населения Казани составил более 6 тыс. человек

В 2023 году естественный прирост населения Казани составил 6 216 человек, следует из статистики мэрии города по рождаемости. Согласно опубликованным данным, в прошлом году в столице РТ родилось 19 314 детей, а умерло гораздо меньше - 13 098 человек.

Напомним, естественный прирост населения - это абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной, сообщает Росстат.

Причем Казань отличилась естественным приростом населения и в 2022-м (4 792 человека). Тогда в городе родилось 18 704 ребенка, а умерло 13 912 жителей.

Естественный прирост в столице РТ фиксировали и в 2021-м. В тот год в Казани он был на уровне 1966 человек. Согласно статистике, в столице РТ за приведенный период родилось 20 501 ребенок, а умерло 18 535 человек.

Фото: © «Татар-информ» по данным мэрии Казани

Ранее сообщалось, что в Татарстане в январе — мае 2024-го естественная убыль населения составила 5,3 тыс. человек. Это на 45,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.