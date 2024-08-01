Естественная убыль населения Татарстана увеличилась на 45%

В Татарстане в январе — мае 2024-го естественная убыль населения составила 5,3 тыс. человек. Это на 45,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, естественная убыль населения – это превышение числа умерших над числом родившихся. К слову, в 2023 году эта убыль составила 3,6 тыс. человек. Такие данные следуют из доклада Росстата о социально-экономическом развитии РФ.

Детей в Татарстане за тот же период родилось 14 тыс. (-2,5% по сравнению с январем-маем 2023-го). А умерло в республике за тот же срок 19,3 тыс. человек (на 7,3% больше, чем за 5 месяцев прошлого года).

Самая большая естественная убыль населения в ПФО наблюдается в Нижегородской области — минус 10 733 человек, а также в Республике Башкортостан — 7 736 человек.

В целом в России по итогам января-мая естественная убыль населения составила 281,8 тыс. человек. Так, за отчетный период в стране родилось 500,9 тыс. детей. Это на 10,8 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом умерло в стране 782,7 тыс. человек (на 34,2 тыс. больше, чем за те же 5 месяцев прошлого года).