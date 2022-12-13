Казанский вертолетный завод выпустил еще три «Ансата» для Национальной службы санавиации

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Национальная служба санитарной авиации России получила еще три вертолета «Ансат», выпущенных на Казанском вертолетном заводе. Передал машины холдинг «Вертолеты России», сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

В общей сложности КВЗ уже передал службе 24 «Ансата» и 14 Ми-8МТВ по контракту с компанией «ПСБ-Лизинг».

«Всего в рамках соглашения НССА будет передано 66 вертолетов „Ансат“ и Ми-8МТВ-1», — отметили в госкорпорации.

Данные машины рассчитаны на транспортировку одного пациента и двух сопровождающих его медиков. Вертолеты обладают высокой готовностью к взлету и способны садиться на необорудованных площадках, в том числе крышах, дорогах и других прилегающих к ним территориях. Они уже доказали свою надежность, совершив более 43 тыс. эвакуаций, благодаря которым было спасено около 60 тыс. человек.

«В этом году зона обслуживания увеличилась до 49 регионов. Количество вылетов санитарной авиации достигло 6 тысяч в год. В обозримом будущем мы планируем увеличить вертолетный парк санитарной авиации до 83 машин, и это не предел», — добавил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Развитие санитарной авиации в регионах происходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Национальные проекты реализуются в России по указу Президента страны Владимира Путина.