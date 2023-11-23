В 2023 году число больничных, оформленных татарстанцам, сократилось до 1 млн

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За десять месяцев этого года в республике оформлено более 1 млн больничных, в то время как за аналогичный период прошлого года – более 1,2 млн. Об этом сообщил «Татар-информу» управляющий отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

«К 2022 году переход на цифровую версию листка нетрудоспособности был успешно завершен и пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам стали выплачиваться только на основании электронного документа. Теперь люди могут отследить всю цепочку, начиная от открытия листка нетрудоспособности у врача до поступления средств на счет на портале госуслуг», – сказал он.

По каждому больничному на портале хранится вся информация: когда он был выдан, период и причина нетрудоспособности, количество рабочих дней нетрудоспособности, должность и фамилия, имя врача, оформившего электронный листок нетрудоспособности, сведения о медицинской организации. В полном объеме информация появляется после закрытия больничного и выплаты пособия.

Более подробно об оформлении больничных в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» «Соцфонд по РТ: После демобилизации нужно возобновить трудовой договор в течение 3 дней».