Соцфонд по РТ: «После демобилизации нужно возобновить трудовой договор в течение 3 дней»

Соцфонд выплачивает больничные людям, состоящим в трудовых взаимоотношениях с работодателями

Фото: © «Татар-информ»

«Вернувшиеся со службы в ВС России должны возобновить трудовые договоры в течение трех дней»

Соцфонд выплачивает больничные людям, состоящим в трудовых взаимоотношениях с работодателями. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и находящимся на лечении в лечебных учреждениях или в отпуске по болезни, по закону выплачивается денежное довольствие в полном объеме и за весь период. После военной службы по мобилизации татарстанцам необходимо возобновить трудовые договоры с работодателями в установленный срок.

«Гражданам, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, необходимо возобновить трудовой договор с работодателем в течение трех дней с момента возвращения», – отметил управляющий отделением Соцфонда РФ по РТ.

На период службы в Вооруженных силах страны за добровольцами и контрактниками сохраняется прежнее место работы, но действие трудового договора временно приостанавливается. Пока сотрудник пребывает на службе, работодатель имеет право найти ему временного заместителя и заключить с ним срочный договор. Работодатели не вправе расторгнуть договор с мобилизованными в одностороннем порядке, это возможно только в случае ликвидации организации, закрытия ИП или истечения срока действия срочного трудового договора.

Эдуард Вафин: «Действие договора возобновляется в день возвращения гражданина на работу, о чем он должен сообщить руководству за три рабочих дня» Фото: © prav.tatarstan.ru

«Действие договора возобновляется в день возвращения гражданина на работу, о чем он должен сообщить руководству за три рабочих дня. Это необходимо и для получения страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, например для выплат по больничным листам. Если на дату наступления временной нетрудоспособности человек не возобновит трудовые отношения с работодателем, то его электронный листок нетрудоспособности не будет оплачен, так как он утратит право на получение страхового обеспечения», – сообщил Эдурд Вафин.

«На Госуслугах «все ходы записываются»

После объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в 2023 году листки по временной нетрудоспособности татарстанцам оформляет региональное отделение Социального фонда России. В регионе налажен электронный информационный обмен между медицинскими организациями и работодателями. Жители республики по достоинству оценили преимущества электронного больничного, который полностью заменил бланки на голубой бумаге.

Теперь люди могут отследить всю цепочку, начиная от открытия листка нетрудоспособности у врача до поступления средств на их банковский счет на портале госуслуг Фото: © «Татар-информ»

«При возможности выбрать тип документа татарстанцы все чаще отдавали предпочтение электронному виду, понимая, что электронный документ надежней бумаги, да и пособие по нему назначается и выплачивается по срокам быстрее, поскольку требует минимум обработки со стороны бухгалтерии их работодателей. К 2022 году переход на цифровую версию листка нетрудоспособности был успешно завершен и пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам стали выплачиваться только на основании электронного документа», – напомнил Эдуард Вафин.

Теперь люди могут отследить всю цепочку, начиная от открытия листка нетрудоспособности у врача до поступления средств на их банковский счет на портале госуслуг. Более того, по каждому больничному на портале хранится вся актуальная информация: когда он был выдан, причина нетрудоспособности и количество рабочих дней, должность и данные врача, оформившего электронный листок нетрудоспособности, сведения о медорганизации и работодателе. В полном объеме вся информация из этой цепочки появляется после закрытия больничного и выплаты пособия. О каждом ее звене, с момента оформления больничного до выплаты пособия, работнику приходят уведомления в личный кабинет на портале госуслуг.

«Медицинская организация должна сообщить об открытии больничного в СФР, Фонд должен уведомить работодателя, а работодатель – предоставить в СФР сведения для расчета пособия. На Госуслугах, как говорится, все ходы записываются. Кроме того, проверить статус больничного можно в приложении “Социальный навигатор” на сайте СФР. И, наконец, в личный кабинет направляется последнее и самое приятное сообщение от СФР – уведомление об успешном проведении выплаты пособия, то есть о перечислении средств работнику», – уточнил Эдуард Вафин.

Если верить статистике, то татарстанцы в этом году стали реже болеть. За 10 месяцев в республике было оформлено около 1 млн больничных, в то время как за аналогичный период прошло года – более 1,2 млн.

Татарстанцы в этом году стали реже болеть. За 10 месяцев в республике было оформлено около 1 млн больничных, в то время как за аналогичный период прошло года – более 1,2 млн Фото: © «Татар-информ»

«Выплаты получат те, за кого в 2022 году уплачены страховые взносы»

В 2023 году расширился круг людей, которые могут претендовать на выплаты по временной нетрудоспособности. Как пояснил собеседник «Татар-информа», по федеральному законодательству право на выплату по больничным листкам имеют застрахованные лица, кто подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это люди, за кого уплачиваются страховые взносы. До настоящего времени работники, занятые по гражданско-правовым договорам, права на оплату больничных листов не имели и взносы за них в фонд не поступали.

«С 2023 года работники, с которыми заключены такие договоры, были внесены в список застрахованных лиц. Это значит, что, заключив с исполнителем договор гражданско-правового характера, и заказчик обязан отчислять на него страховые взносы при выплате вознаграждения, из которых затем и будет оплачиваться период временной нетрудоспособности. Кроме оплаты больничного таким людям положены выплаты и других пособий по социальному страхованию, например по беременности и родам, по уходу за ребенком, и другие», – пояснил управляющий отделением Соцфонда РФ по РТ.

Договор гражданско-правового характера — договоренность между исполнителем и заказчиком, при котором они не вступают в трудовые отношения. В этом соглашении определены виды работ и их результат, за который исполнитель получает вознаграждение. К примеру, это могут быть договоры подряда, на оказание услуг или авторские договоры.

Эдуард Вафин отметил, что необходимость включения работников, занятых по гражданско-правовым договорам, которые по своей сути являются трудовыми, в список застрахованных лиц назрела давно, так как многие в России трудились и трудятся по таким соглашениям, только работодатели ранее не уплачивали за них страховые взносы. Теперь граждане этой категории не останутся без социальной поддержки, считает он.

Однако есть один нюанс: фактически оплата больничных будет начисляться с этого года не всем. Дело в том, что за людей, которые работают по гражданско-правовым договорам, уплата страховых взносов начинается только в 2023 году, а страховые взносы для выплат должны накопиться в бюджете Социального фонда.

«Право на пособие по временной нетрудоспособности и на другие пособия у них появится только в 2024 году. А вот тем, за кого произведена уплата страховых взносов в Фонд социального страхования в размере не менее 4833,72 рубля в 2022 году, оплачивать больничные будут уже с этого года. К этой же категории относятся люди, кто в 2022 году работал по трудовому договору», – заметил Вафин.

Почему именно 4833,72 рубля? Оказывается такова стоимость «страхового года» в 2022 году. Она рассчитывается ежегодно и зависит от минимального размера оплаты труда. Другими словами, это минимальный размер для уплаты страховых взносов, чтобы появилось право на получение пособий.

«В дальнейшем принцип минимального взноса для работников, занятых по гражданско-правовым договорам, также должен соблюдаться. Право на пособие в текущем году будет возникать, только если в предыдущем календарном году за человека были уплачены страховые взносы в размере не менее стоимости страхового года», – добавил спикер.

Если самозанятые вступили в добровольные правоотношения с Соцфондом и платят на себя отчисления, то они могут подавать заявления на различные выплаты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Индивидуальные предприниматели и самозанятые (с 1 июля 2023 года), как и сотрудники с трудовым договором, могут получать выплаты по больничному листу. Для этого нужно зарегистрироваться в Социальном фонде России и выплачивать за себя страховые взносы. Договор добровольного страхования можно заключить в клиентской службе, независимо от места проживания, а также в МФЦ или на портале госуслуг. После этого нужно внести страховой взнос в срок до 31 декабря текущего года.

Как пояснили в пресс-службе СФР по РТ, если самозанятые вступили в добровольные правоотношения с Соцфондом и платят на себя отчисления, то они могут подавать заявления на различные выплаты. Далее все зависит от условий назначения определенных выплат – к примеру, маткапитал и единое пособие назначаются при оценке нуждаемости семьи, то есть всех доходов и имущества.