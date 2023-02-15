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В 2022 году за границей отдохнули 9 млн россиян
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2022 году зарубежные путешествия показали очень хорошую динамику. Их общий рост по сравнению с 2021 годом составил 22%.
«Если годом ранее с целью организованного туризма за границу выезжало 7 млн человек, то в минувшем году цифра выросла до 9 млн человек», — рассказал «Татар-информу» вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Самый большой турпоток в прошлом году, по его словам, пришелся на Турцию — 5,2 млн человек. Рост составил 13%. Объединенные Арабские Эмираты показали максимальный рост: +60%. В 2022 году в этой стране отдохнул один миллион туристов из России.
Открытием прошедшего года стал Таиланд, который ранее был закрыт из-за пандемийных ограничений. За прошлый год там провели свой отпуск 410 тыс. россиян. Только в новогодние праздники королевство посетили 150 тыс. туристов из РФ. С точки зрения восстановления турпотока это одно из самых динамичных направлений.
Подробнее читайте в материале Дмитрий Горин, РСТ: «Эпоха горящих туров осталась в прошлом».
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