В 2022 году в России планируют начать испытания вакцины «Конвасэл» на пожилых

Уже в этом году в России могут стартовать испытания вакцины против Covid-19 «Конвасэл» на людях старше 60 лет. Об этом со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства РФ Веронику Скворцову сообщает ТАСС.

«Учитывая опыт проведения подобных исследований, успешные результаты доклинических и клинических исследований, ФМБА России рассматривает возможность клинического исследования вакцины „Конвасэл“ у лиц старше 60 лет в 2022 году», — заявила специалист.

Препарат был зарегистрирован Минздравом России 18 марта этого года. Прививка разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ.

Промышленное производство вакцины стартовало 5 апреля. Предполагается, что НИИ будет производить до 2 млн доз препарата ежемесячно.

Ранее Скорцова заявила, что «Конвасэл» способен защитить от «стелс-омикрона».