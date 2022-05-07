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Ру Тат
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Здоровье
7 мая 2022  12:02

Скворцова: Вакцина «Конвасэл» эффективна против «стелс-омикрона»

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Вакцина от Covid-19 «Конвасэл» почти одинаково эффективна против всех штаммов, включая «омикрон» и его подвиды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

По ее словам, большинство «эпитопов в белках N разных штаммов SARS-CoV-2 остаются идентичными».

«Поэтому можно ожидать практически одинаковый иммунный ответ при встрече вакцинированного „Конвасэл“ человека со всеми штаммами вируса SARS-CoV-2, — рассказала Скворцова. — Это омикрон и подвариант „омикрона“ BA.2 — „стелс-омикрон“».

«Конвасэл» разработали специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Препарат получил регистрационное удостоверение 18 марта — он представляет собой эмульсию для внутримышечного введения.

Ранее глава ФМБА сообщала, что вакцина не вызывает аллергию и хорошо переносится человеком и что ее можно использовать для ревакцинации после «Спутника V», «Эпиваккороны» и «Ковивака».

#коронавирус
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