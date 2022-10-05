В 2022 году в России ожидается рекордный урожай фруктов

В этом году Россия соберет рекордный урожай фруктов, его объем может составить более 1,5 млн тонн. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на агропромышленной выставке «Золотая осень-2022».

«Видим мы также успехи и при производстве фруктов, которые дорого и сложно выращивать в нашем климате. Ожидаем рекорд — свыше полутора миллионов тонн плодов и ягод», — сказал глава федерального Кабмина.

Он отметил, что власти внимательно изучают нужды аграриев при проведении осенних полевых работ, в том числе при завершении уборочной кампании, севе озимых, закладке садов и виноградников, передает РИА Новости.

Ранее Мишустин рассказал, что в ближайшие два года для удобства сельхозпроизводителей на Госуслугах появятся 18 новых сервисов.