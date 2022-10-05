news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Сельское хозяйство
5 октября 2022  16:19

До конца 2023 года на Госуслугах появятся 18 новых сервисов для аграриев

news_top_970_100

В течение двух лет на портале госуслуг будут созданы 18 сервисов для сельхозпроизводителей. Об этом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал на агропромышленной выставке «Золотая осень», передает ТАСС.

Премьер отметил важность развития отечественных цифровых платформ для сбора и анализа данных и для упрощения процедур получения аграриями мер господдержки.

Он отметил, что на единый портал уже выведены 8 видов услуг из 18 – это аттестация экспертов, которые занимаются сельхозстрахованием, государственная регистрация селекционных достижений. Все это позволяет оформить необходимые документы в удаленном режиме. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100