До конца 2023 года на Госуслугах появятся 18 новых сервисов для аграриев

В течение двух лет на портале госуслуг будут созданы 18 сервисов для сельхозпроизводителей. Об этом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал на агропромышленной выставке «Золотая осень», передает ТАСС.

Премьер отметил важность развития отечественных цифровых платформ для сбора и анализа данных и для упрощения процедур получения аграриями мер господдержки.

Он отметил, что на единый портал уже выведены 8 видов услуг из 18 – это аттестация экспертов, которые занимаются сельхозстрахованием, государственная регистрация селекционных достижений. Все это позволяет оформить необходимые документы в удаленном режиме.