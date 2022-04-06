В 2022 году в России запущены 42 новых межрегиональных автобусных маршрута

В России наблюдается высокий спрос на автобусные перевозки, многие жители отдают предпочтение этому виду транспорта, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

«Да, очень многие пассажиры предпочитают поездки на автобустном транспорте, и сегодня уже доступно около 5,5 тыс. региональных маршрутов по всей нашей стране», – сказал министр.

Савельев отдельно отметил новые направления для путешествий на автобусах, которые в 2022 году появились в ряде регионов РФ, в том числе в Татарстане.

«Хочу особое внимание обратить на 42 маршрута, которые добавились в этом году. Пассажиры ждали их. Новые маршруты запущены в Краснодарском и Ставропольском краях, в Татарстане, Крыму, Калмыкии, Ростовской, Астраханской, Ульяновской, Новосибирской и других областях», – рассказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Правительство России выделит 160 млрд рублей на строительство федеральных и региональных дорог в Татарстане и других регионах.