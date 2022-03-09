Татарстан и другие регионы России получат еще 160 млрд рублей на строительство дорог

На строительство транспортной инфраструктуры в Республике Татарстан и других регионах России будут выделены дополнительные средства, следует из заявления Премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного в Telegram-канале Правительства России.

Глава Кабмина отметил, что качественные дороги необходимы для развития экономики во всех регионах страны.

«На ее создание дополнительно выделим более 160 млрд рублей. Средства направят на конкретные объекты на федеральных и региональных дорогах в Татарстане, Приморском крае, Белгородской и Кемеровской, Московской и Ярославской областях, а также в Ненецком автономном округе. В числе проектов – реконструкция автомобильных трасс и строительство обходов городов», – сказал он.

В результате планируется обновить и построить более 750 км федеральных дорог и свыше 290 км региональных.

Мишустин подчеркнул, что дополнительное финансирование из средств государственного бюджета поможет ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов и оказать поддержку смежным отраслям.

«Ну, а после завершения строительства улучшится транспортная связанность регионов», – заключил председатель российского правительства.

Напомним, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Татарстане отремонтировали более 245,7 км дорог на 98 объектах дорожной сети.