В 2022 году в Нижнекамском районе построят две школы и отремонтируют семь

На 2022 год в Нижнекамском районе планируется отремонтировать школу-интернат «Надежда», школы №7, 21 и 19, гимназию №2, школу в поселке Красный Ключ и гимназию-интернат №34. Об этом на публичных слушаниях по бюджетам города и района сообщила руководитель муниципального Департамента по бюджету и финансам Светлана Логинова.

«Кроме того, планируется строительство полилингвальной школы „Алымнар“ и строительство средней общеобразовательной школы в 34-м микрорайоне», — отметила докладчик.

Логинова добавила также, что ряд школ в Нижнекамском районе отремонтирован сверх программы капремонта образовательных организаций.

«Несмотря на то, что программа капитального ремонта школ уже закрыта, однако ряд школ в Нижнекамском районе были отремонтированы за последние шесть лет сверх программы. Это школы в Верхних Челнах, Красной Кадке, Сухареве. В городе это школы №7, 20, 26, 27 и 10», — сообщила Логинова.

Помимо этого, отремонтированы функциональные школы зон сел Шереметьево и Шингальчи, проведен ремонт санитарных узлов горячего водоснабжения десяти сельских школ, в 16 школах произведен капремонт кровли. Также построены две новые школы — №36 и 37.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2022 году в Нижнекамском районе отремонтируют десять детсадов на 48 млн рублей.