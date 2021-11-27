В 2022 году в Менделеевске благоустроят на 20 дворов больше, чем в 2021-м

Фото: instagram.com/radmirbelyaev/

В 2022 году в Менделеевском районе Татарстана по республиканской программе «Наш двор» будет благоустроено 33 дворовых территории. Это на 20 дворов больше прошлогоднего: в 2021-м под программу попали 13 территорий.

Руководитель района Радмир Беляев на своей странице в соцсети Instagram сообщил, что вместе со своей командой осмотрел дворы, которые планируется благоустроить в следующем году. На выезде участники встречи обсудили схемы реконструкции дворовых территорий, установку малых архитектурных форм и решение связанных с дворами проблем.

«Будем внимательно и индивидуально подходить к благоустройству каждого двора, следить за качественным проведением работ подрядчиками, чтобы дворовые территории были комфортными, уютными и удобными для наших жителей», — заверил руководитель района.

В пресс-службе района ИА «Татар-информ» прокомментировали, что на этот год работы по президентской программе полностью завершены. «Все дворы прошли приемку», — уточнила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Ранее агентство сообщало, что в Менделеевске при помощи «гидравлической лопаты» начали высаживать крупные сосны зимой.