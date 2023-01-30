В Казани за год распалось 5,2 тыс. браков

По итогам прошлого года показатель разводов в татарстанской столице составил 5 тыс. 285 случаев, снизившись за год на 1%. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина.

«Показатель зарегистрированных расторжений браков сохранился практически на уровне 2021 года и составил 5 тыс. 285 случаев, снижение составило 1%. По решению суда зарегистрированы 74% разводов, остальные 26% – по совместному заявлению супругов», – отметила Римма Миннуллина.

Она добавила, что по соотношению «брак-развод» Казань сохраняет наилучшую динамику среди городов-миллионников Приволжского федерального округа.

«По итогам 2022 года доля расторгнутых браков по отношению к заключенным бракам в Уфе составила 56%, в Самаре 59%, в Перми 58%, в Нижнем Новгороде 54%», – заключила Миннуллина.

Напомним, ранее она сообщила, что число зарегистрированных браков в Казани по итогам 2022 года выросло на 9,5%. Брак за год зарегистрировали 12 тыс. 668 пар.