Казанцы стали чаще регистрировать брак – в 2022 году этот показатель вырос на 9,5%

Число зарегистрированных браков в Казани по итогам 2022 года вырос на 9,5%. Это свидетельствует о приоритетности семейных ценностей среди жителей города, считает начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина.

«В прошлом году в городе зарегистрировали свой брак 12 тыс. 668 пар, что на 9,5% больше предыдущего года. Увеличение этого маркера говорит о том, что какие бы сложные события ни происходили, создание семьи остается одной из важнейших ценностей», – подчеркнула Миннуллина на деловом понедельнике.

Она напомнила, что Казань является единственным городом-миллионником ПФО, где третий год сохраняется положительная динамика рождаемости над смертностью.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году в Казани смертность снизилась на четверть.