В 2022 году в единый реестр гидов в России войдет более 5 тыс. специалистов

До конца этого года в единый федеральный реестр внесут свыше 5 тысяч аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам зампреда, Правительство работает над тем, чтобы туризм в стране был качественным и включал в себя сопровождение отдыхающих профессиональными гидами, поэтому крайне важны квалифицированные кадры.

«Вопрос аттестации экскурсоводов, гидов и инструкторов по новому закону стоит на особом контроле в Правительстве. До конца года аттестацию и внесение в единый федеральный реестр должны пройти более 5 тысяч специалистов», – сказал он на совещании по развитию экологического туризма.

Чернышенко напомнил о том, что с 1 июля в силу вступает закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». Он направлен на создание прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг в стране. Вице-премьер дал поручение Ростуризму доработать нормативно-правовое регулирование вопроса, связанного с вступлением в силу новых разделов закона.

Он также напомнил о возобновлении программы детского туристического кешбэка по поручению Президента РФ Владимира Путина и отметил необходимость создать для юных путешественников интересные, познавательные и безопасные маршруты.

«Ростуризм при разработке туристических программ и национальных туристических маршрутов, а также в информационной кампании по продвижению национального туристического продукта должен обратить на это особое внимание», – подчеркнул Чернышенко.