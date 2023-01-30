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Ру Тат
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Общество
30 января 2023  12:27

В 2022 году смертность в Казани снизилась на четверть

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Уровень зарегистрированной смертности в Казани по итогам 2022 года снизился на 25%, сообщила на деловом понедельнике начальник Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина. По ее словам, прошлый год стал периодом постепенного возвращения показателей смертности на допандемийные уровни. 

«Количество регистраций смерти снизилось на 25% по отношению к предыдущему году и составило 13 тыс. 912 человек. Из них 48% – мужчины и 52% – женщины. Важным демографическим фактором в столице Татарстана является превышение регистраций рождения над регистрациями смерти на уровне 26%», – пояснила Миннуллина.

Для сравнения она привела Москву и Санкт-Петербург, где в 2022 году соотношение рождений и смерти было отрицательным (минус 4% и минус 20% соответственно).

Напомним, ранее она также сообщила, что за прошлый год в Казани на свет появились 18,7 тыс. новорожденных – это почти на 9% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, Казань по-прежнему находится в лидерах по рождаемости по сравнению с городами-миллионниками ПФО.

#Деловой понедельник #Управление ЗАГС Казани #смертность населения
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