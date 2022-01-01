Жители России смогут увидеть первый в этом году звездный поток

В ночь с 3 на 4 января жители России смогут увидеть первый в новом году звездопад. Именно на это время придется пик активности метеорного потока Квадрантиды, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«<…> ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе!» — отмечают ученые. Сам звездный поток начался еще 28 декабря и будет продолжаться вплоть до 12 января, но его максимум ожидается именно в эту ночь.

Лучшим временем для наблюдений станет период с полуночи до рассвета, когда радиант (часть неба, кажущаяся источником метеоров) окажется максимально высоко над горизонтом. Он будет находиться под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас.

«Квадрантиды имеют идеальные условия видимости на всей территории России», — уточняют специалисты. Луна не помешает наблюдать за падающими звездами, так как будет находиться в новолунии.

На следующий день, 4 января, Земля подойдет на самое близкое расстояние к Солнцу. Это позволит землянам увидеть самый большой солнечный диск в 2022 году.

Название звездного потока Квадрантид происходит от созвездия Стенного Квадранта, которое не используется в современной астрономии. Его отличает большое число слабых метеоров и средняя скорость.