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Ру Тат
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Экономика
20 мая 2022  12:32

В 2022 году Россия может получить рекордные 100 млрд долларов от продажи газа ЕС

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За поставки газа в Европу в этом году Россия может выручить рекордные 100 млрд долларов из-за резкого роста цен на топливо. Это следует из статьи обозревателя Винсента Колена, вышедшей в французской газете Echos. 

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 млрд долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — написал колумнист.

Колен обратил внимание на то, что страны — члены Европейского Союза каждый день отправляют «Газпрому» 200 млн долларов, несмотря на санкции и планы ввести эмбарго на поставки энергоносителей из РФ.

Соответственно, по его мнению, первый раунд «энергетической битвы» остается за Россией и даже если ЕС начнет закупать меньше газа, резкий скачок цен на топливо в Европе компенсирует уменьшение объемов поставок.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. На данный момент шестой пакет ограничительных мер Евросоюза, предполагающий введение эмбарго на поставки нефти, заблокирован.

#экономика России #северный поток-2 #Газпром
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