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Ру Тат
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Происшествия
17 января 2023  17:36
Павел Климчак

В 2022 году Росгвардия выявила более 140 нарушений на ТЭК и в подразделениях охраны в РТ

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Отдел госконтроля территориального управления Росгвардии обеспечивает контроль за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с присвоенной категорией опасности и за работой подразделений ведомственной охраны. Об этом сообщили на итоговой коллегии Управления Росгвардии по РТ с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В прошлом году сотрудники ведомства провели около 26 плановых проверок на подобных объектах в Татарстане. В результате они выявили 144 нарушения законодательства на 23 объектах ТЭК и 16 нарушений в подразделениях охраны.

За эти нарушения ответственным должностным лицам выданы предписания. Общая сумма штрафов за выявленные нарушения составила более 465 тысяч рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в прошлом году сотрудники Росгвардии проверили всех владельцев оружия в Татарстане.

#росгвардия
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