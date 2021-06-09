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Ру Тат
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9 июня 2021  10:26
Марат Ишкильдин

В 2022 году пройдут Дни Татарстана в Якутии

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В будущем году в Республике Саха (Якутия) планируют провести Дни Татарстана. Об этом на подписании соглашения между Общественными палатами двух республик сообщил руководитель ОП Якутии Николай Бугаев.

«Уже принято решение президентом республики о том, что пройдут Дни Татарстана в июле 2022 года в Якутске», — сказал Бугаев.

В Казани с 7 по 13 июня проходят Якутии в Татарстане. Мероприятие сопровождается подписаниями соглашений между представителями двух республик и обширной культурной программой.

Ранее сообщалось, что представители Татарстана, Башкортостана и Якутии обсудили на круглом столе в Казани проблемы регионального кинематографа.

 

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