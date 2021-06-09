Татарстан, Башкирия и Якутия объединились в целях развития регионального кино

В Казани представители трех крупных регионов России – Татарстана, Башкортостана и Якутии – встретились с целью обсуждения актуальных проблем регионального кинематографа в стране. Встреча состоялась в рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Татарстане, которые проходят в Казани с 7 по 13 июня и приурочены к 100-летию образования Якутской АССР.

В обсуждении проблем и перспектив развития регионального кино приняла участие большая делегация из Якутии в составе режиссеров Никиты Аржакова, Эдуарда Новикова и Дмитрия Кольцова, директора «Сахафильма» Дмитрия Шадрина, председателя Союза кинематографистов республики Алексея Романова, руководителя отдела профессионального искусства и духовного развития Минкультуры Нюргуяны Илларионовой. К ним присоединились представители Башкортостана — директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев и председатель Союза кинематографистов РБ Зухра Буракаева.

Со стороны Татарстана выступили председатель Союза кинематографистов Ильдар Ягафаров, начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры Виктория Даутова, сценарист, драматург Мансур Гилязов, режиссеры Алексей Барыкин и Ильшат Рахимбай.

Автор фото: Салават Камалетдинов

Модератором круглого стола стала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Она отметила несколько вопросов, которые являются наиболее острыми в области развития региональной киноиндустрии.

«На мой взгляд, было бы очень важно создать каталог кино. В этом может помочь региональный кинорынок. Для этого мы планируем пригласить региональные киностудии, дистрибьюторов, которые интересуются региональным контентом, для того, чтобы найти точки взаимодействия между ними. Нам очень трудно попасть с нашими фильмами в федеральную сеть. Если бы мы начали взаимно прокатывать фильмы во всех заинтересованных регионах – мы бы сделали шаг вперед к решению этого вопроса. Для этого нам совместными усилиями нужно составить законодательную инициативу и направить ее в Министерство культуры РФ на предмет выделения квоты на региональные фильмы в прокат региональных сетей», — отметила Айтуганова.

Автор фото: Салават Камалетдинов

Еще одной темой стало совместное участие в российских международных питчингах. Единогласные сомнения вызвал вопрос создания кинокомиссии, который, по словам Айтугановой, часто поднимается на международных съездах и форумах.

Кроме того, участники встречи сказали о необходимости внесения изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

«Чтобы снимать кино, нужна государственная база. Не каждая частная компания готова вкладываться в региональные фильмы с национальным уклоном. Сложно конкурировать с голливудскими блокбастерами», — уверен Дмитрий Шадрин.

Автор фото: Салават Камалетдинов

По словам участников круглого стола, в законе киноиндустрия рассматривается только с коммерческой стороны, исключая художественную составляющую вопроса. На их взгляд, нужно не забывать о важности кино как мощного импульса духовного и культурного развития населения страны.

«Я думаю, мы собрались здесь для того, чтобы через кинематограф сохранить свою самобытность. Если будет сохранен язык, нация будет иметь шанс на выживание», — подчеркнул Никита Аржаков.

Автор фото: Салават Камалетдинов

Результатом работы круглого стола стало решение сформировать трехстороннюю резолюцию о развитии и поддержке регионального кинематографа и затем представить ее на региональных и федеральном уровнях.