В 2022 году Пенсионный фонд расширит меры поддержки россиян

В новом году в России будет расширен круг мер социальной поддержки. Их пополнят те, которые сейчас назначаются органами соцзащиты и Рострудом, говорится на сайте ПФР.

В пресс-службе уточнили, что условия оформления и получения мер поддержки менять не планируется: как и прежде, понадобится подать соответствующее заявление. Однако в 2022 году начнется упрощение получения выплат, к примеру гражданина освободят от самостоятельного сбора пакета документов: фонд будет сам запрашивать нужные сведения в ведомствах.

Чтобы оформить меру поддержки, нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда, однако в дальнейшем россияне смогут подавать электронные заявления через госуслуги.

В фонде напомнили, что в декабре была проведена индексация пенсий для некоторых категорий россиян. В частности, это те, кому в ноябре исполнилось 80 лет — их пенсия повысилась до 12 088,96 рубля.

Также под индексацию подпадут те, кто работал до августа 2021 года, но затем уволился в конце лета. С 1 декабря 2021 года им начисляется автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

Повысят выплаты и тем, кто подал заявление на перерасчет. Надбавки при этом будут начисляться в автоматическом режиме.

Помимо этого, с начала нового года страховые пенсии вырастут на 5,9%, в апреле увеличатся и социальные — на 7,7%. С октября в России стартует индексация пенсий военных. Их планируется увеличить на 4%.

На итоговой пресс-конференции Президент России Владимир Путин пообещал, что пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции.