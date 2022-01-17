В 2022 году Нижнекамский ТЮЗ представит пять премьер

Фото: Нижнекамский ТЮЗ

В 2022 году Нижнекамский Театр юного зрителя планирует показать пять спектаклей. Так, уже в ближайшее время состоится премьерный спектакль «Дюймовочка» по мотивам пьесы Анны Яблонской и сказки Г. Х. Андерсена.

«22 и 23 января состоится премьера „Дюймовочки“, режиссером-постановщиком выступила Татьяна Захарова», — рассказала ИА «Татар-информ» главный администратор театра Лилия Усманова.

В следующем месяце планируется показ премьеры «Волшебные сны Апуша» Равиля Бухараева также в постановке Татьяны Захаровой.

«В мае планируем показать премьеру „Сиротливый Запад“ ирландского драматурга Мартина Макдонаха, в октябре состоится премьера спектакля „Мертвые души“ Николая Гоголя. Завершит череду премьер спектакль „Маленький принц“ Антуана де Сент-Экзюпери», — поделилась собеседница агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нижнекамский ТЮЗ в 2021 году представил по «Пушкинской карте» девять спектаклей.