В 2022 году на предприятиях Татарстана пройдут собрания на тему трудовых прав работников

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В 2022 году порядка ста крупных предприятий Татарстана проведут встречи с работниками, на которых будут информировать их об их правах. Спикерами выступят представители трудовой инспекции, архивного управления и других ведомств. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Мы планируем проведение встреч на предприятиях Татарстана. В 2020 году мы проводили такие встречи с руководителями, а сейчас именно с активом работников на предприятиях. Мы будем им объяснять их права, законы, как все процессы должны происходить. Хотим посетить до 100 организаций», — сообщила собеседник.

Напомним, ранее Сабурская заявила, что в 2021 году было выявлено почти 600 предприятий в республике, где заработная плата не достигала размера МРОТ.