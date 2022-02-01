За год в Татарстане выявлено почти 600 предприятий, выплачивающих зарплату ниже МРОТ

В Татарстане за прошлый год были выявлены 583 предприятия, которые выплачивали почти 2 тыс. сотрудников зарплату ниже уровня МРОТ. Об этом на расширенном заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РТ сообщила омбудсмен, председатель проектного офиса Центра управления регионом в РТ Сария Сабурская.

«За 11 месяцев 2021 года на заседаниях территориальных межведомственных комиссий заслушано более 4 тыс. предприятий, выявлено 583 предприятия, выплачивающих 1 831 работнику заработную плату с нарушением требований закона о минимальном размере оплаты труда», — рассказала спикер.

Иногда встречаются и случаи, когда работодатель выплачивает такую зарплату длительное время. Так, в Высокогорском районе найдено предприятие, которое работало в таком режиме два года, добавила Сабурская.

По ее словам, за прошлый год ей поступило около 150 жалоб в сфере трудовых отношений.

Она призвала органы местного самоуправления активизировать работу межведомственных комиссий, отвечающих за повышенные уровня жизни, легализацию доходов и выявление организаций, задерживающих зарплату или выплачивающих ее ниже МРОТ.