На аварийных участках в Казани за год установили 297 новых дорожных знаков

Для повышения безопасности дорог татарстанской столицы в этом году на 86 опасных участках разместили 297 новых дорожных знаков, а также установили свыше 3 тыс. ограждений, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Работы в этом году охватили 86 мест концентрации ДТП. Для ликвидации опасности на них выполнена установка 297 дорожных знаков, установлено более 3 тыс. метров ограждений безопасности. Отремонтированы 15 тыс. квадратных метров асфальтобетона, нанесена дорожная разметка», – отметил Игорь Куляжев.

Новую разметку, по его словам, нанесли на площади 377 тыс. кв. метров. В процессе использовали термопластик – по основным магистральным улицам – и краску – по улицам с наименьшей интенсивностью движения транспорта.

Напомним, всего в этом году в Казани отремонтировали и построили дороги на площади 2 млн кв. м, на эти цели из республиканского и федерального бюджетов направили 25,6 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей – на программу «Наш двор».