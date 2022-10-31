В Казани отремонтировали и построили дороги на площади 2 млн кв. м

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Ремонтно-строительные работы на казанских дорогах в этом году затронули площадь около 2 млн квадратных метров. В этом году благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и федерального центра на развитие и ремонт дорог, а также благоустройство дворовых территорий были выделены беспрецедентные средства – 25,6 млрд рублей, напомнил сегодня на деловом понедельнике замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Из них 16,7 млрд рублей пошли на строительство и реконструкцию дорожных объектов. Еще 6,4 млрд рублей направлены на ремонт улично-дорожной сети. На реализацию программы «Наш двор» было выделено 2,5 млрд рублей. Общая площадь ремонта и строительства составила около 2 млн квадратных метров», – отметил Куляжев.

Напомним, в этом году по президентской программе «Наш двор» в Казани благоустроили 466 дворовых территорий. В результате улучшения в своих дворах увидели более 100 тыс. казанцев.