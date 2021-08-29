news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 августа 2021  23:22
Арсений Каримов

В 2022 году Казань примет фестиваль «Студенческой весны» стран СНГ

news_top_970_100

В следующем году фестиваль «Студенческой весны» с участием победителей конкурса изо всех стран СНГ пройдет в Казани. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«В следующем году мы готовимся принять фестиваль с участниками изо всех стран СНГ. Это будет первый международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», а участниками станут более 1,5 тыс. человек», — отметил руководитель Минмолодежи Татарстана.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня в Казани состоялся первый в России концерт гастрольного тура всероссийской «Студвесны», в котором поучаствовали победители конкурса со всей страны.

#Студенческая весна #страны снг #Фаттахов Дамир
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное