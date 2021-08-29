В 2022 году Казань примет фестиваль «Студенческой весны» стран СНГ

В следующем году фестиваль «Студенческой весны» с участием победителей конкурса изо всех стран СНГ пройдет в Казани. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«В следующем году мы готовимся принять фестиваль с участниками изо всех стран СНГ. Это будет первый международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», а участниками станут более 1,5 тыс. человек», — отметил руководитель Минмолодежи Татарстана.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня в Казани состоялся первый в России концерт гастрольного тура всероссийской «Студвесны», в котором поучаствовали победители конкурса со всей страны.